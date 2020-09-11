СУДЬБА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2"

Будущее трубопровода "Северный поток 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным на этой неделе стало темой для обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Германия всегда была заинтересована в проекте, и именно немецкие компании вложили в него до 950 млн евро каждая. Теперь, после заявлений властей страны о том, что они видят много доказательств отравления, представители ряда политических сил подняли вопрос об остановке строительства. Идею поддержали и в США, в том числе, президент страны Дональд Трамп. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку-2" пока не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер. В целом пока немецкие власти придерживаются позиции, что речь идет о коммерческом проекте. В бундестаге и Госдуме РФ призвали разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики. При этом варианты блокировки все же обсуждаются на довольно высоком уровне. Спасти нельзя погибнуть. "Северному потоку-2" уже ищут альтернативы

На этом фоне Польша заявила, что готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2". Однако эксперты назвали замену неравноценной — объем прокачки по Baltic Pipe всего 10 млрд кубов в год, тогда как "Северный поток 2" запланирован на 50 млрд кубов. Кроме того, труба рассчитана на то, чтобы перевести Польшу на норвежский газ, и свободных объемов там не будет. Более того, по мере истощения месторождений Норвегии Baltic Pipe будет отбирать газ у других европейских потребителей. Эксперты сомневаются, что "Северный поток 2" будет полностью и навсегда заморожен – таких прецедентов в истории еще не было. Однако поставить его на паузу на какое-то время могут, тем более, экспортные мощности "Газпрома" в европейском направлении даже без этого газопровода избыточны и позволяют транспортировать больше газа, чем на него имеется спрос. За это время могут активизироваться США, предложив потребителям свой СПГ. Именно это, а вовсе не заминка с трубопроводом, могут стать главной угрозой для европейского рынка "Газпрома".

ЗАММИНИСТРА ПОД СТРАЖУ

В среду, 9 сентября, Басманный суд Москвы арестовал до 8 ноября заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова и его предполагаемых подельников. Они обвиняются в хищении как минимум 603 млн рублей, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России для создания информационной системы. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу, суд отказал.

Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 годы. С июля 2019 года он занимает пост заместителя министра энергетики.

ОБВАЛ РУБЛЯ

На этой неделе падение рубля к доллару и евро продолжилось, более того, он пробил очередные психологические минимумы. В понедельник российская валюта усилила спад на фоне дешевеющей нефти, и евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей. Доллар превысил 76 рублей, и аналитики всерьез заговорили о том, что он вскоре начнет тестировать отметку 80 рублей. Они связали это с ростом политических рисков на фоне обсуждения в Германии увязки "темы Навального" с "Северным потоком 2", а также сохраняющейся напряженностью вокруг Белоруссии. Негатива добавило сползание рынка нефти к 40 долларам и ниже за баррель Brent. На валютном рынке затевается серьезная игра, к чему готовят рубль

Ближе к концу недели рубль несколько отыграл позиции, вернувшись в район 89 за евро и 75 за доллар. Поддержку ему оказали коррекция на мировых фондовых площадках, новость из Германии о том, что Навальный вышел из комы, а также информация, что ЦБ продал на рынке валюту на 2,4 млрд рублей. Однако значительного движения вверх не было, поэтому аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля в случае очередного разворота на фондовом рынке, удешевления нефти или геополитических сложностей. По предварительным данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции в январе-августе снизился на 11,8%, а в августе сократился на 5,2%. До конца года наиболее вероятным коридором для рубля по доллару аналитики называют 76-78, по евро – 90-92 – если, разумеется, не произойдет очередного форс-мажора.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Как стало известно, Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Министерство хочет установить новогодние каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня — с 4 по 7 ноября. Это отвечает интересам бизнеса и граждан, а также позволит более рационально использовать выходные и праздничные дни, считают чиновники. Более того, не исключено, что с 2021 года выходным днем может быть объявлено и 31 декабря. За это выступают в Совфеде и Общественной палате, объясняя предложение тем, что в последний день года де-факто никто не работает, а если и работает, то не в полную силу. Вместо этого граждане должны быть в кругу семьи, заниматься проблемами и вопросами организации праздника, считают сторонники идеи. Новогодние каникулы в 2021 году могут изменить из-за коронавируса

При этом о значительном увеличении каникул речи нет. В прошлом году отдыхали с 1 по 8 января включительно, и эти дни, согласно Трудовому кодексу, являются официальными выходными. В 2021 году после них следуют выходные, а остальные праздники частично переносятся, чтобы не "разбивать" рабочую неделю. По мнению экспертов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, денег на длинные выходные должно хватить. Несомненно, законодатели имеют возможность сократить число праздничных дней, но политические мотивы также имеют место. Власть нуждается в поддержке своих граждан на фоне неоднозначных заявлений со стороны партнеров на Западе и неустойчивой политической ситуации у ближайших соседей. Поэтому, даже если идея о сокращении длинных новогодних каникул уже витает в коридорах власти, ее следует отложить до лучших времен.

APPLE ПОЯВИЛАСЬ НА МОСБИРЖЕ

Московская биржа с конца августа допустила к торгам 19 американских акций, а с 8 сентября и 20-ю – Apple. Торги бумагами иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются на Московской бирже в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в долларах. По мнению аналитиков, торги акциями Apple могут вызвать интерес не только у традиционных инвесторов, но и у фанатов продукции этой компании. Однако основная активность инвесторов в американские акции по-прежнему приходится на Санкт-Петербургскую биржу, где торговля проходит в долларах.

В конце июля было объявлено об очередном сплите Apple. Каждый владелец в результате вместо одной акции получил четыре, "полегчавшие" в цене в четыре раза. Для Apple это уже пятое дробление акций с момента выхода компании на биржу в 1980 году.

МАКРОПРОГНОЗ ОТ ЦБ

В четверг Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил четыре альтернативных сценария развития российской экономики в 2020–2023 годах — базовый, проинфляционный, дезинфляционный и рисковый. Согласно базовому сценарию, спад ВВП в России в этом году ожидается на уровне 4,5-5,5%. При этом в 2021 году экономика перейдет к росту — 3,5-4,5%. Ожидается также, что в 2023 году рост ВВП будет меньшим — 2-3%. Инфляция в этом году может составить 3,7-4,2%, а к 2021 году достигнет целевого показателя в 3,5-4%. На случай, если пандемия коронавируса будет иметь затяжной характер с сохранением некоторых ограничений, ЦБ разработал рисковый сценарий, согласно которому, спад ВВП в 2020 году составит те же 4,5–5,5%, а вот рост будет более медленным. В 2022–2023 годах он составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.

В нынешнем году инфляция будет на уровне 3,7–4,2%, а в 2021 году прогнозируется ее ускорение до 5,5–6,5%, однако уже в 2022 году она замедлится до 2–3%, в 2023 году рост цен ожидается в пределах 2,5–3,5%. Средняя цена на нефть марки Urals по сценарию на 2020 год составляет 38 долларов за баррель, в 2021 году — 25 долларов за баррель, в 2022 и 2023 году — 30 и 35 долларов за баррель соответственно. Эксперты расценили такой макропрогноз как сигнал совету директоров регулятора, который состоится на будущей неделе. Главный тезис макростатистики, по их мнению — устойчивое инфляционное таргетирование. Долгосрочная цель по инфляции обозначена на уровне 4% в год. При этом ЦБ определил диапазон для нейтральной денежно-кредитной политики в рамках базового сценария в границах 5-6%. Это означает возможность снижения ставки до 4 % в сентябре. Вместе с тем уже в первом квартале будущего года ее, вероятно, повысят, сразу на две ступени.