"Северный поток-2", арест замминистра и обвал рубля. "Прайм" выбрал главные события недели
СУДЬБА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2"
Будущее трубопровода "Северный поток 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным на этой неделе стало темой для обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Германия всегда была заинтересована в проекте, и именно немецкие компании вложили в него до 950 млн евро каждая. Теперь, после заявлений властей страны о том, что они видят много доказательств отравления, представители ряда политических сил подняли вопрос об остановке строительства. Идею поддержали и в США, в том числе, президент страны Дональд Трамп. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку-2" пока не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер. В целом пока немецкие власти придерживаются позиции, что речь идет о коммерческом проекте. В бундестаге и Госдуме РФ призвали разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики. При этом варианты блокировки все же обсуждаются на довольно высоком уровне.
На этом фоне Польша заявила, что готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2". Однако эксперты назвали замену неравноценной — объем прокачки по Baltic Pipe всего 10 млрд кубов в год, тогда как "Северный поток 2" запланирован на 50 млрд кубов. Кроме того, труба рассчитана на то, чтобы перевести Польшу на норвежский газ, и свободных объемов там не будет. Более того, по мере истощения месторождений Норвегии Baltic Pipe будет отбирать газ у других европейских потребителей. Эксперты сомневаются, что "Северный поток 2" будет полностью и навсегда заморожен – таких прецедентов в истории еще не было. Однако поставить его на паузу на какое-то время могут, тем более, экспортные мощности "Газпрома" в европейском направлении даже без этого газопровода избыточны и позволяют транспортировать больше газа, чем на него имеется спрос. За это время могут активизироваться США, предложив потребителям свой СПГ. Именно это, а вовсе не заминка с трубопроводом, могут стать главной угрозой для европейского рынка "Газпрома".
ЗАММИНИСТРА ПОД СТРАЖУ
В среду, 9 сентября, Басманный суд Москвы арестовал до 8 ноября заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова и его предполагаемых подельников. Они обвиняются в хищении как минимум 603 млн рублей, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России для создания информационной системы. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу, суд отказал.
Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 годы. С июля 2019 года он занимает пост заместителя министра энергетики.
ОБВАЛ РУБЛЯ
На этой неделе падение рубля к доллару и евро продолжилось, более того, он пробил очередные психологические минимумы. В понедельник российская валюта усилила спад на фоне дешевеющей нефти, и евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей. Доллар превысил 76 рублей, и аналитики всерьез заговорили о том, что он вскоре начнет тестировать отметку 80 рублей. Они связали это с ростом политических рисков на фоне обсуждения в Германии увязки "темы Навального" с "Северным потоком 2", а также сохраняющейся напряженностью вокруг Белоруссии. Негатива добавило сползание рынка нефти к 40 долларам и ниже за баррель Brent.
Ближе к концу недели рубль несколько отыграл позиции, вернувшись в район 89 за евро и 75 за доллар. Поддержку ему оказали коррекция на мировых фондовых площадках, новость из Германии о том, что Навальный вышел из комы, а также информация, что ЦБ продал на рынке валюту на 2,4 млрд рублей. Однако значительного движения вверх не было, поэтому аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля в случае очередного разворота на фондовом рынке, удешевления нефти или геополитических сложностей. По предварительным данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции в январе-августе снизился на 11,8%, а в августе сократился на 5,2%. До конца года наиболее вероятным коридором для рубля по доллару аналитики называют 76-78, по евро – 90-92 – если, разумеется, не произойдет очередного форс-мажора.
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Как стало известно, Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Министерство хочет установить новогодние каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня — с 4 по 7 ноября. Это отвечает интересам бизнеса и граждан, а также позволит более рационально использовать выходные и праздничные дни, считают чиновники. Более того, не исключено, что с 2021 года выходным днем может быть объявлено и 31 декабря. За это выступают в Совфеде и Общественной палате, объясняя предложение тем, что в последний день года де-факто никто не работает, а если и работает, то не в полную силу. Вместо этого граждане должны быть в кругу семьи, заниматься проблемами и вопросами организации праздника, считают сторонники идеи.
При этом о значительном увеличении каникул речи нет. В прошлом году отдыхали с 1 по 8 января включительно, и эти дни, согласно Трудовому кодексу, являются официальными выходными. В 2021 году после них следуют выходные, а остальные праздники частично переносятся, чтобы не "разбивать" рабочую неделю. По мнению экспертов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, денег на длинные выходные должно хватить. Несомненно, законодатели имеют возможность сократить число праздничных дней, но политические мотивы также имеют место. Власть нуждается в поддержке своих граждан на фоне неоднозначных заявлений со стороны партнеров на Западе и неустойчивой политической ситуации у ближайших соседей. Поэтому, даже если идея о сокращении длинных новогодних каникул уже витает в коридорах власти, ее следует отложить до лучших времен.
APPLE ПОЯВИЛАСЬ НА МОСБИРЖЕ
Московская биржа с конца августа допустила к торгам 19 американских акций, а с 8 сентября и 20-ю – Apple. Торги бумагами иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются на Московской бирже в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в долларах. По мнению аналитиков, торги акциями Apple могут вызвать интерес не только у традиционных инвесторов, но и у фанатов продукции этой компании. Однако основная активность инвесторов в американские акции по-прежнему приходится на Санкт-Петербургскую биржу, где торговля проходит в долларах.
В конце июля было объявлено об очередном сплите Apple. Каждый владелец в результате вместо одной акции получил четыре, "полегчавшие" в цене в четыре раза. Для Apple это уже пятое дробление акций с момента выхода компании на биржу в 1980 году.
МАКРОПРОГНОЗ ОТ ЦБ
В четверг Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики представил четыре альтернативных сценария развития российской экономики в 2020–2023 годах — базовый, проинфляционный, дезинфляционный и рисковый. Согласно базовому сценарию, спад ВВП в России в этом году ожидается на уровне 4,5-5,5%. При этом в 2021 году экономика перейдет к росту — 3,5-4,5%. Ожидается также, что в 2023 году рост ВВП будет меньшим — 2-3%. Инфляция в этом году может составить 3,7-4,2%, а к 2021 году достигнет целевого показателя в 3,5-4%. На случай, если пандемия коронавируса будет иметь затяжной характер с сохранением некоторых ограничений, ЦБ разработал рисковый сценарий, согласно которому, спад ВВП в 2020 году составит те же 4,5–5,5%, а вот рост будет более медленным. В 2022–2023 годах он составит 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.
В нынешнем году инфляция будет на уровне 3,7–4,2%, а в 2021 году прогнозируется ее ускорение до 5,5–6,5%, однако уже в 2022 году она замедлится до 2–3%, в 2023 году рост цен ожидается в пределах 2,5–3,5%. Средняя цена на нефть марки Urals по сценарию на 2020 год составляет 38 долларов за баррель, в 2021 году — 25 долларов за баррель, в 2022 и 2023 году — 30 и 35 долларов за баррель соответственно. Эксперты расценили такой макропрогноз как сигнал совету директоров регулятора, который состоится на будущей неделе. Главный тезис макростатистики, по их мнению — устойчивое инфляционное таргетирование. Долгосрочная цель по инфляции обозначена на уровне 4% в год. При этом ЦБ определил диапазон для нейтральной денежно-кредитной политики в рамках базового сценария в границах 5-6%. Это означает возможность снижения ставки до 4 % в сентябре. Вместе с тем уже в первом квартале будущего года ее, вероятно, повысят, сразу на две ступени.
https://1prime.ru/state_regulation/20200911/832016357.html