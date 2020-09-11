МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф.

"Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям. Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях — и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном", — заявил Путин в начале встречи с Совбезом в пятницу.

Он подчеркнул, что на основе этого анализа будет сделан вывод, после чего необходимо "предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера".