БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Евросоюз надеется на заключение соглашения об инвестициях с Китаем до конца текущего года, сообщили журналистам источники в ЕС.

"Мы, конечно же, надеемся на это", — сказал один из них, отметив, что многое будет зависеть от позиции Китая.

"По соглашению об инвестициях. Сделаны положительные шаги, я определенно не теряю надежды на достижение договорённости к концу года", — сказал другой собеседник журналистам.

Очередной саммит руководства ЕС и Китая пройдёт 14 сентября.

После предыдущего саммита 22 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что между страной и союзом сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. Тогда же она отмечала, что Китай является вторым крупнейшим торговым партнером ЕС, а Евросоюз для Китая – крупнейшим.