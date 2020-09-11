ЕС надеется заключить соглашение об инвестициях с Китаем до конца года
БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Евросоюз надеется на заключение соглашения об инвестициях с Китаем до конца текущего года, сообщили журналистам источники в ЕС.
"Мы, конечно же, надеемся на это", — сказал один из них, отметив, что многое будет зависеть от позиции Китая.
"По соглашению об инвестициях. Сделаны положительные шаги, я определенно не теряю надежды на достижение договорённости к концу года", — сказал другой собеседник журналистам.
Очередной саммит руководства ЕС и Китая пройдёт 14 сентября.
После предыдущего саммита 22 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что между страной и союзом сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. Тогда же она отмечала, что Китай является вторым крупнейшим торговым партнером ЕС, а Евросоюз для Китая – крупнейшим.
https://1prime.ru/state_regulation/20200911/832016460.html