МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Агентство инвестиционного развития будет создано в России, предполагается, что его возглавит первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов, сообщила пресс-служба МЭР.

Как отмечается в сообщении, агентство будет создано на базе АНО "Инвестиционно-технологическое развитие". Основные задачи нового агентства – поддержка реализации в России новых инвестпроектов, сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

"Агентство должно будет не только развивать существующую в России инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, но и выступать посредником в диалоге между государством и бизнесом, а также оказывать другую поддержку инвесторам, включая помощь в привлечении финансирования для конкретных проектов", — полагает министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.