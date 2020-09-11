МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в августе выросли на 1,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,2%, а в месячном — на уровне 0,3%.

В июле потребительские цены в стране выросли на 0,6% в месячном выражении, и на 1% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в августе в годовом исчислении составила 1,7%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,6%. В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,4%, что также превысило прогнозы аналитиков, которые ждали показатель на уровне 0,2%.

Цены на продовольствие в США в августе в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — на 0,9%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 4,1%, а энергоносители — подешевели на 9%.