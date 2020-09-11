ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган. ЕС намерен ввести санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу МВД

"Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Белоруссии), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", — заявил Биган на брифинге, напомнив, что ранее США ввели санкции против 16 лиц.

Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции".

"Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", — сказал дипломат.

По словам Бигана, CША не исключают секторальных санкций против Белоруссии, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие.

Он также сказал, что США поддерживают забастовки в Белоруссии.

"Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", — заявил Биган.

По его словам, санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки.

"Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", — заявил Биган.

"Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии", — заключил Биган.