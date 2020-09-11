МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Расчет нового налога на депозиты свыше 1 млн рублей не так сложен, как может показаться, но в нем есть "подводные камни": в отдельных случаях его могут распространить и на вклады до этой суммы. Однако есть и возможности избежать налога, даже если речь идет о более весомых вкладах.

Со следующего года в России появится новый налог — на доходы по вкладам более 1 млн рублей. Согласно подписанному в апреле президентом Владимиром Путиным закону, НДФЛ в 13% будет взиматься не с депозита целиком, а лишь с накопленных процентов, если доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ.

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок уплаты налога. Во-первых, облагаться им будет совокупный процентный доход со вклада за минусом необлагаемого дохода. Последний подразумевает произведение суммы в 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года.

Если речь идет о валютном вкладе, проценты будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу на день фактического получения такого дохода. Изменение рублевой стоимости самого вклада из-за колебаний курсов не учитывается.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

По словам опрошенных "Прайм" экспертов, налог будет рассчитываться по хитрой формуле, но лишь на первый взгляд. Нужно запомнить только, что не облагается доходом налог с 1 млн рублей, помноженный на ключевую ставку, которая сейчас составляет 4,25% годовых. Получается, что этот "вычет" сейчас составил бы 42 500 рублей, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

После этого понимание налоговых обязательств упрощается. Нужно умножить величину вклада на процентную ставку. К примеру, для вклада в 1,5 млн рублей и процентной ставки в 5% процентный доход составит 75 тысяч рублей. Сумма налога, соответственно, 4 225 рублей ((75 000-42 500) x 13%). Если таких вкладов несколько, то этот процентный доход необходимо суммировать. Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов

При этом гражданам не придется самостоятельно подавать декларацию – это сделают сами банки. Они направят налоговикам данные о депозитах россиян, а те определят налоговую базу и рассчитают размер налога. Уведомления от налоговой службы вкладчики получат в 2022 году, а выплатить его нужно будет до 1 декабря 2022 года.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на текущий момент в России открыто депозитов почти на 31,5 трлн рублей. Более половины от этой суммы приходится на вклады от 1 миллиона рублей. При этом, по оценке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, налоговая инициатива коснется менее 10% вкладчиков.

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ НАЛОГ?

В ФНС назвали тех, кого налог пока не коснется. Это оставшиеся 90% вкладчиков, чьи депозиты не превышают 1 млн рублей, а также депозиты по ставке менее 1% годовых. Кроме того, от налога освобождены владельцы эскроу-счетов. Дробить вклады, чтобы в каждом банке было менее 1 млн рублей, не получится – налогом облагается доход по всем депозитам в совокупности.

В законе не указано, что будут льготные категории граждан, которым не придется платить НДФЛ с дохода по вкладам, превышающим 1 млн рублей и необлагаемый "вычет", говорит финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

"На данный момент нет оснований полагать, что кого-то могут освободить от уплаты нового налога. В свою очередь, уже сейчас известно, что под налог не попадают вклады до востребования, счета, лицевые счета, эскроу-счета, специальные и другие, если по ним начисляется ставка менее 1%. При чем не важно в рублях или другой валюте", — указал он.

МОЖНО ЛИ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Чтобы избежать налога на доходы с депозита эксперт посоветовал распределить сумму вклад свыше 1 млн рублей между родственниками. Иначе говоря, необходимо открыть вклады на всех членов семьи, на кого это возможно.

"Но стоит внимательно разделить сумму — распределить ее между членами семьи необходимо, исходя из ключевой процентной ставки, а не из суммы в 1 миллион, о которой говорил президент. Это важно, потому что, если процентная ставка будет меньше, чем по депозиту, то налог возникнет с суммы до 1 млн рублей", — пояснил он.

Однако законодательного распространения налога на вклады менее 1 млн рублей в ближайшем будущем не случится. Это обусловлено тем, что новый налог нес две основные идеи. С одной стороны, способ наполнить бюджет, с другой стороны — продемонстрировать гражданам, что правительство стремится к дифференцированному налогообложению. Иначе говоря, с богатых правительство будет брать больше налогов, чем с бедных, рассуждает Капустянский.

"Хотя исключать такой вариант в долгосрочной перспективе я бы не стал. Правительство может прибегнуть и к этой мере, если в бюджете будет не хватать денег", — добавил он.

С другой стороны, для его администрирования фактически будет попрана банковская тайна. Банки начнут сообщать сведения о начисленных процентах, чтобы налоговики могли собрать единую базу по вкладам.

"Можно допускать возникновение вопросов к тем вкладчикам, депозиты которых не соответствуют задекларированным доходам. Но в целом новация вполне в тренде борьбы с теневой экономикой. Нынешний налог на доходы по банковским вкладам сократит пространство для сокрытия полученных доходов", — рассуждает Уткин.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Эксперты указывают, что для администрирования нового налога будет фактически попрана банковская тайна. Банкам придется сообщать налоговикам все сведения о вкладах граждан. Могут возникнуть вопросы к тем, кто задекларировал доходы, не соответствующие сумме вкладов.

Кроме того, даже если речь идет о нескольких тысячах рублей, для граждан, привыкших к двузначным процентным ставкам по депозитам это может стать стимулом для отказа от депозитов в пользу альтернативных инструментов.

Банки предлагают гибридные депозиты с инвестиционной составляющей, но многие клиенты решились на открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов, что подтверждает статистика Мосбиржи.

Это один из наиболее выгодных вариантов, полагает Капустянский. "На каждого члена семьи стоит открыть ИИС типа А или Б, в зависимости от того есть ли доход, облагаемый по ставке 13% или нет. Таким образом, удастся получить налоговые льготы, а соответственно оптимизировать НДФЛ. При этом важно помнить, что от налога на дивиденды ИИС не спасет", — предупредил он.

Также, чтобы оптимизировать налоги, стоит переходить к долгосрочным стратегиям инвестирования. Например, владение акциями более трех лет позволяет не платить НДФЛ на курсовую разницу. Эксперт рассказал, когда банк может забрать ваш вклад себе

В свою очередь, не все инвестиционные инструменты стоит рассматривать в качестве альтернативы, например, консервативные облигационные ПИФы, являются слабой альтернативой депозитам. Да, в случае владения ими больше трех лет они тоже предполагают отсутствие налога. Плюс сами доходы ПИФа не облагаются налогами. Однако зачастую комиссии за управления настолько высокие, что перекрывают выгоду от налоговых вычетов.

Не стоит забывать, что с 1 января 2021 года начнет взиматься НДФЛ по полученным купонам по государственным, региональным и муниципальным облигациям, а также по корпоративным облигациям, которые были выпущены после 1 января 2017 года. Без этого банки могли бы столкнуться с большим оттоком средств со вкладов в более доходные, но и рискованные инструменты фондового рынка, заключил Уткин.​