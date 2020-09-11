ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Госдеп не комментирует возможность санкций против РФ по Белоруссии, заявил первый замгоссекретаря Стивен Биган.

"На данном этапе мы не будем прогнозировать какие-либо конкретные действия, которые США могут предпринять в отношении вызовов в наших отношениях с Россией, учитывая реальную ситуацию, когда значительная часть торговли между США и РФ уже покрывается широкими всесторонними санкциями, введенными примерно пять лет назад", — сказал Биган, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о том, не планируются ли санкции против Москвы по ситуации в Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.