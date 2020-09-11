МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. ФАС России признала ТГК-2, "АрхоблЭнерго" и ООО "ТЭК" нарушителями антимонопольного законодательства: компании вступили в сговор по контрактам на поставку угля на 1,5 миллиарда рублей, сообщает ведомство.

ФАС в июне возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок на поставку угля для нужд ТЭЦ, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях. Ведомство изучило проведение закупок на поставку угля в 2017-2018 годах в этих регионах и выявила признаки, что компании заключили соглашения.

"Целью соглашений стало поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний, а также создание преимущественных условий участия в торгах для ООО "ТЭК", имеющего признаки аффилированности с заказчиками торгов. Общая сумма контрактов составляет более 1,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Статс-секретарь – замглавы ФАС России Андрей Цариковский отметил, что подобные сговоры имеют негативный социальный эффект – при завышении цен на поставку угля его стоимость энергокомпании могут закладывать в тариф, который оплачивают в итоге потребители. "Поэтому ФАС уделяет большое внимание выявлению и пресечению подобных соглашений в таких социально важных сферах. Компаниям будут назначены многомиллионные оборотные штрафы", — сказал он.

"Я считаю, что наказание должно быть соответствующим – материалы дела мы направим в правоохранительные органы, так как в действиях компаний мы усматриваем признаки нарушения уголовного законодательства", — дополнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.