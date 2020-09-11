МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 3 суток", — сказала собеседница агентства.

Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

О задержании Исаева в пятницу рассказал Минпромторг России. Как заявил РИА Новости представитель ведомства, "в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие".