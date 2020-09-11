МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в августе вырос втрое в месячном выражении и составил 200,095 миллиарда долларов против дефицита в 63 миллиарда в июле, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 245 миллиардов долларов.

Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 291,288 миллиарда долларов.