Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин
Добавлены подробности (последним абзацем), в предпоследнем — уточнено значение дефицита бюджета годом ранее.
МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в августе вырос втрое в месячном выражении и составил 200,095 миллиарда долларов против дефицита в 63 миллиарда в июле, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 245 миллиардов долларов.
Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 200,344 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в августе уменьшились на 1% в годовом выражении и составили 423,316 миллиарда долларов, доходы — на 2%, до 223,221 миллиарда.
https://1prime.ru/state_regulation/20200911/832018236.html