Добавлены подробности (последним абзацем), в предпоследнем — уточнено значение дефицита бюджета годом ранее.

МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в августе вырос втрое в месячном выражении и составил 200,095 миллиарда долларов против дефицита в 63 миллиарда в июле, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 245 миллиардов долларов.

Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 200,344 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в августе уменьшились на 1% в годовом выражении и составили 423,316 миллиарда долларов, доходы — на 2%, до 223,221 миллиарда.