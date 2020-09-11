МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Официальный Пекин выступает против продажи активов сервиса микроблогов TikTok в США, полагая, что лучше пусть будет запрет приложения на территории Штатов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. В воскресенье СМИ сообщали, что ByteDance определилась с тем, кому продаст свой бизнес в США, Австралии и Новой Зеландии, но покупателя назовут позднее. При этом президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября ByteDance продала свой бизнес в стране местной компании, иначе TikTok попадет под запрет.

"Пекин выступает против принудительной продажи… TikTok его китайским владельцем ByteDance в США и предпочел бы, чтобы приложение… было запрещено в США", — говорится в сообщении Рейтера.

Источники, чьи слова приводит Рейтер, полагают, что продажа сервиса TikTok сделает ByteDance и Китай уязвимыми перед Вашингтоном.

В то же время в ByteDance сказала агентству, что власти Китая никогда не предлагали компании закрыть TikTok на территории США или на каком-либо другом рынке.