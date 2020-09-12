МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам Белоруссии в иностранной и национальной валюте до негативного со стабильного, при этом сами рейтинги подтверждены на уровне "B", говорится в сообщении агентства.

"Негативный прогноз отражает растущие риски для финансовой стабильности национальной банковской системы, большая часть которой находится под государственным контролем…", — пишет агентство.

S&P отмечает "ускорение обмена сбережений населением в иностранную валюту и частичного снятия депозитов в августе после спорных президентских выборов". По оценкам агентства, с начала августа валовые валютные резервы страны сократились на 1,4 миллиарда долларов.

"Мы можем снизить рейтинги Белоруссии при отсутствии гарантированного доступа правительства к иностранным рынкам капитала, в то время как дополнительных кредитных линий от двухсторонних кредиторов, таких как Россия и Китай, будет недостаточно для комфортного грядущего погашения государственных долговых обязательств", — сообщает агентство.

Оно может пересмотреть прогноз по рейтингам страны на стабильный, если политическая неопределенность будет снижаться, что будет способствовать стабильности экономического, бюджетного и финансового секторов Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.