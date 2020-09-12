МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Новые инструменты поддержки российского экспорта обсудили на совещании по актуализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщили журналистами в секретариате первого зампреда правительства.

Как следует из сообщения, на встрече были рассмотрены действующие меры и новые мероприятия по линии государственной поддержки экспорта. В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минсельхоза и "Российского экспортного центра" (РЭЦ).

"В рамках актуализации нацпроекта формируется новая система ключевых показателей эффективности. Выделение ресурсов на реализацию мероприятий будет взаимоувязано с их влиянием на рост объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта. Ядром концепции обновленного нацпроекта станет создание инструментария, полезного для экспортеров на всех этапах жизненного цикла проектов", — говорится в сообщении.

Ожидается, что основные мероприятия поддержки экспорта будут реализовываться через информационную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платформы РЭЦ. Эта система упростит взаимодействие экспортеров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, снизит операционные и административные издержки компаний, отмечается в релизе.

В сообщении указано, что предложенные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров полностью соответствуют нормам и правилам ВТО.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.