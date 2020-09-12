МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Около 80% всех семей с первым ребенком в России имеют право на получение пособия на детей до трех лет, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Право на получение такой меры поддержки имеют семьи, у которых средний доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов… Семья со средним доходом 60-70 тысяч рублей сможет получать такую выплату. У нас сегодня порядка 80% семей с первыми детьми имеют право на такую меру поддержки",- сказала Баталина на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.

Ранее сообщалось, что пособия на детей до трех лет получают почти 1,5 миллиона семей с низкими доходами.