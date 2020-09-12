МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На федеральном уровне нужно урегулировать и систематизировать механизм рибейтов в российских регионах, сообщил генеральный директор "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров.

Система рибейтов — компенсация кинокомпаниям часть затрат на съёмки контента. Сейчас она действует в пилотном формате только в ряде российских регионов.

"С 2017 года работает система рибейтов… Если можно было бы (найти) точку сопряжения между производителями кино и губернаторами, это бы нам очень помогло. Мы готовы объехать страну, определить локации, где лучше всего снимать, оценить инфраструктуру — это важно для жанровых съёмок. Также важно, позволяет ли бюджет региона инвестировать необходимые средства и найти оптимальную форму финансирования", — рассказал Жаров на пленарном заседании Форума креативного бизнеса.

Он подчеркнул, что в этой системе есть заинтересованность у ряда губернаторов, а также у производителей контента.