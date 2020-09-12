МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.