МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем урожая подсолнечника текущего года в России позволит как удовлетворить внутренние потребности, так и сформировать потенциал для экспорта, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"По различным прогнозам, объем производства этой культуры будет находиться у нас в районе 13 миллионов тонн, что в принципе полностью достаточно для внутреннего потребления и позволит нам сформировать достаточно серьезный экспортный потенциал", — сказал Некрасов в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник аналитический центр "Совэкон" сообщил о риске серьезного неурожая подсолнечника в России в 2020 году. По прогнозам аналитиков, в текущем году Россия может собрать 11,8 миллиона тонн маслосемян, на 23% ниже прошлого года, что связано с неблагоприятными погодными условиями, в первую очередь — на юге страны. Эксперты центра допустили также рост цен на подсолнечник на внутреннем рынке.

В 2019 году Россия собрала рекордный урожай семян подсолнечника: по данным Росстата он составил 15,379 миллиона тонн, что на 20,6% больше показателя предыдущего года. Исходя из данных статистического ведомства, среднее значение валового урожая данной культуры за последние 10 лет — 9,9 миллиона тонн, за последние 20 лет — 7,6 миллиона тонн.