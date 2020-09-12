МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.

"На выплату пособий по безработице направят ещё 35,3 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.

Роструду поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

Уточняется, что распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные средства.