МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минэкономразвития совместно с Минфином, Минюстом, МВД, Росреестром, ФНС и ФССП организовать мониторинг применения процедуры внесудебного банкротства гражданина, сообщается на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) совместно с Минфином России, Минюстом России, МВД России, Росреестром, ФНС России и ФССП России организовать мониторинг применения процедуры внесудебного банкротства гражданина (в части действия параграфа 5 главы X Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", нормативных правовых актов правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что начиная с 9 октября 2020 года ежеквартально в течение 2021 года ведомствам нужно будет докладывать о результатах мониторинга в правительство.