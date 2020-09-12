МИНСК, 12 сен — ПРАЙМ. Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений — белорусского предприятия "Беларуськалий" — объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной, сообщил стачком в субботу.

В пятницу Минский областной суд признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии". Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому.

"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки. Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах".., ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку — отказ от работы по политическим мотивам", — говорится в сообщении стачкома в его Telegram-канале.

В сообщении также отмечается, что стачком при этом ссылается на статью 8 Трудового кодекса Белоруссии — "Соотношение законодательства о труде и норм международного права".

Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.