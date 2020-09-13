МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство ждет, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% — в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно. "В 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса", — говорится в сообщении агентства.

S&P отмечает, что пока не ясно, как недавние изменения в управлении Национального банка Украины (НБУ) повлияют на независимость центробанка, денежно-кредитную политику и отношения Украины с ключевыми кредиторами. "Независимость НБУ и успех регулятора в сдерживании двузначной инфляции, отмене контроля за движением капитала и восстановлении финансовой стабильности были ключевыми достижениями реформ Украины за последние полвека", — отмечает агентство.

Агентство пишет, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходит быстрее, чем сейчас прогнозируется.

"Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга", — добавляет S&P.

В начале июля, Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка Украины с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора. Смолий после увольнения выразил мнение, что его отставка не скажется на сотрудничестве страны с МВФ, так как речь идет о работе "с институциями, а не персоналиями". Верховная рада Украины 16 июля по предложению Зеленского назначила председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка страны. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.