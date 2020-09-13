АНКАРА, 13 сен — ПРАЙМ. Анкара продолжит геологоразведку в спорном с Грецией районе Восточного Средиземноморья, несмотря на убытие турецкого исследовательского судна Oruç Reis, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее в воскресенье телеканал TRT сообщил, что Oruç Reis и сопровождающие его суда Ataman и Cingizhan, срок работы которых, обозначенный уведомлением Navtex, истек, стали на якорь близ турецкой Антальи.

"Все перемещения Oruç Reis осуществляются по плану. Речь не идет о том, что мы отказались от своих законных прав", — цитирует Акара агентство Anadolu.

В августе произошло очередное обострение турецко-греческих отношений. Турция сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке было объявлено о созыве совета национальной безопасности Греции. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.