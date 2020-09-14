МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Мальта, в отличие от Кипра, не потеряет привлекательности для российских инвесторов даже после пересмотра налогового соглашения с Россией, поскольку эту юрисдикцию россияне чаще выбирали для получения европейского гражданства, а не для ведения бизнеса, прокомментировал РИА новости адвокат и управляющий партнер компании Tax Compliance Михаил Бегунов.

"Пересмотр договора о двойном налогообложении между Россией и Мальтой на бизнес сильно не повлияет. Это связано с тем, что Мальта – не такая популярная юрисдикция, соответственно, ее привлекательность даже с новыми условиями взаимодействия останется примерно на том же уровне. Причем Кипр рассматривался всегда выгодной юрисдикцией именно для ведения бизнеса, а Мальта зачастую выступала больше как страна для получения второго гражданства. Поэтому ждать оттока российского бизнеса с Мальты пока не стоит", — сказал Бегунов.

Правительство РФ в пятницу одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой: налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%. Премьер Михаил Мишустин также поручил Минфину провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, изменяющий налоговое соглашение. Такой документ Россия в начале сентября уже подписала с Кипром.

Вместе с тем эксперт признал, что действия России по изменению соглашений с офшорными юрисдикциями говорят об определенной политике российских властей. "В ближайшей перспективе условия налогового взаимодействия с иностранными юрисдикциями будут меняться, что означает определенные нововведения для бизнеса", – отметил Бегунов.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале августа говорил, что такие же предложения могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.