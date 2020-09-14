МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Мальту сложно назвать популярной налоговой юрисдикцией у российского бизнеса, объем выплачиваемых туда дивидендов может быть в сотни раз меньше, чем на Кипр, прокомментировал РИА Новости изменение налогового соглашения России и Мальты директор департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Олег Трошин.

Правительство РФ в пятницу одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой: налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%. Такой документ Россия в начале сентября уже подписала с Кипром.

"Назвать Мальту популярной юрисдикцией сложно. Если исходить из данных Банка России по "входящим" остаткам по инструментам и странам-партнерам, то прямые инвестиции из Мальты в РФ в виде участия в капитале компаний меньше чем инвестиции с Кипра (лидера по прямым инвестициям в РФ) более чем в 300 раз. Но, определенно, Мальта присутствует в некоторых структурах с российскими "корнями", — сказал Трошин.

"Ориентируясь на данные Банка России, можно предположить, что объем дивидендов, выплачиваемых на Мальту, в сотни раз меньше, чем объем дивидендов, выплачиваемых на Кипр", — добавил эксперт.

По его словам, пересмотр налогового соглашения России с Мальтой вряд ли приведет к массовому оттоку компаний из этой юрисдикции. "Полагаю, что в случае с холдинговыми компаниями определенный отток возможен. Но, если говорить про "массовость", скорее всего, вряд ли. Ведь Мальта используется не только как юрисдикция для выплаты дивидендов или процентов, в ней также располагаются торговые компании и компании, владеющие интеллектуальной собственностью. Предложенные в СОИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения — ред.) изменения не затрагивают такие компании", — заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале августа говорил, что такие же предложения могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.