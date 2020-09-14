МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы. ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что оценки по динамике ВВП в обновленном прогнозе будут существенно улучшены по сравнению с июньской версией.

По словам источника в Минэкономразвития, кризис, вызванный ограничениями на фоне эпидемии коронавируса, не приобрел в РФ системного характера и оказался локализован в рамках малого и среднего бизнеса, и не в значительной степени затронул системообразующие организации и отрасли.

В 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста — к концу 2021 года, отметил собеседник агентства.

В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%.

Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.

Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%.

Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, сообщал ранее Росстат.

ИНФЛЯЦИЯ

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2020 года до 3,8% с 3,5%. Недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне

По данным Росстата, в августе в России зафиксирована нулевая инфляция после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.

В 2021 году министерство ожидает инфляцию по итогам года в 3,7%, в последующие два года — на уровне 4% (таргет ЦБ).

"На прогнозном горизонте не видно существенных инфляционных рисков, потребительские цены на конец 2020 года — 3,8% год к году. Дальше мы ожидаем инфляцию вблизи целевого уровня банка России", — сказал источник в Минэкономразвития.

ПРОМПРОИЗВОДСТВО

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в РФ в 2020 году на 4,1% и роста на 2,6% в 2021 году.

По оценке министерства, добыча полезных ископаемых в текущем году снизится на 7,8%. В 2021 году ожидается рост добычи лишь на 1,7% (в том числе в связи с действием сделки ОПЕК+), в 2022 году — на 5,2%, в 2023 — на 1,1%.

Спад обрабатывающей промышленности в 2021 году прогнозируется на уровне 1,5%. В 2021-2022 годах обработка будет расти на 3,1% ежегодно, в 2023 — на 3,3%.

В 2022 и 2023 годах рост промышленного производства в РФ составит 3,6% и 2,3% соответственно.