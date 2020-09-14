МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз среднегодового курса доллара на текущий год до 71,2 рубля за доллар с 69,8 рубля в прежней версии прогноза, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Также, согласно данным обновленного прогноза Минэкономразвития, в 2021 году среднегодовой курс доллара составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.

Такая динамика курса прогнозируется при средней цене нефти марки Urals в 2020 году в 41,8 доллара за баррель, 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 и 47,5 доллара за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно.