МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.

В числе основных причин снижения рейтинга Moody's называет возросшую вероятность кризиса платежного баланса Турции на фоне снижения валютных резервов и "истощение" бюджетных резервов, которые много лет обеспечивали стабильную платежеспособность Турции.

При этом эксперты агентства полагают, что по мере роста рисков для платежеспособности Турции учреждения страны, похоже, "не захотят или не смогут эффективно решать эти проблемы".

"Негативный прогноз отражает мнение о том, что бюджетные показатели в ближайшие годы могут ухудшаться быстрее, чем ожидается сейчас", — отмечает агентство.

Кроме того, добавляет Moody's, негативный прогноз отражает повышенный уровень геополитических рисков по нескольким направлениям — отношения с США, отношения с ЕС и напряженность в Восточном Средиземноморье.