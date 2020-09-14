Встреча Лукашенко и Путина пройдет "один на один"
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в формате один на один. Об этом сообщает в понедельник БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Напомним, что встреча Путина и Лукашенко должна состояться сегодня, 14 сентября, в Сочи.
По данным агентства, лидеры стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также союзных отношений.
Также в повестке стоят международная проблематика, ситуация в регионе и другие вопросы.
Как сообщало агентство РИА Новости, Лукашенко уже вылетел из Белоруссии в Россию.
Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии.
https://1prime.ru/state_regulation/20200914/832020780.html