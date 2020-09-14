МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в формате один на один. Об этом сообщает в понедельник БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко должна состояться сегодня, 14 сентября, в Сочи.

По данным агентства, лидеры стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также союзных отношений.

Также в повестке стоят международная проблематика, ситуация в регионе и другие вопросы.

Как сообщало агентство РИА Новости, Лукашенко уже вылетел из Белоруссии в Россию.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии.