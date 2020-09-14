МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 4,1% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 7,7%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 4%, а в годовом — снизился на 8,2%.

В ЕС объем промышленного производства в июле также поднялся на 4,1% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 7,3%.

При этом производство товаров длительного пользования в июле в еврозоне выросло на 4,7%, в ЕС – на 4,8% по сравнению с июнем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 3,9%, в ЕС — на 2,8%.

Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в июле в месячном выражении поднялось на 1,1%, в ЕС — на 1,3%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 4,2%, в ЕС — на 3,9%.

Самый сильный рост промпроизводства в июле к июню был отмечен в Португалии (+11,9%), Испании (+9,4%) и Ирландии (+8,3%). Наибольшее снижение промпроизводства в месячном выражении было зафиксировано в Дании (-4,9%), Латвии (-0,8%) и Бельгии (-0,5%).