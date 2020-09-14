МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Работа над проектом трехлетнего бюджета выходит на финишную прямую, правительство рассмотрит весь бюджетный пакет законопроектов на своем заседании в среду, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы выходим на финишную прямую в подготовке проекта федерального бюджета на следующие три года. Он призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он уточнил, что на прошлой неделе на заседании бюджетной комиссии были в целом одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета, а также проекты бюджетов трех государственных внебюджетных фондов.

"В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства. Если у кого-то еще остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с министерством финансов и снять до внесения в Государственную думу", — отметил премьер, обращаясь к коллегам по кабмину.