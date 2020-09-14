МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 сентября составил 18,492 триллиона рублей против 18,491 триллиона рублей на 1 августа, сообщил Банк России.

Таким образом, за август показатель вырос на 0,008%, или на 1,494 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (12,75 триллиона рублей на 1 сентября). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,9 триллиона рублей), обязательные резервы (659,2 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,356 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (825,2 миллиарда рублей).