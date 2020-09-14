МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 11 тысяч человек попали под сокращения и потеряли работу в Сингапуре в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса, что стало самым высоким показателем с момента финансового кризиса 2008-2009 годов, сообщается в докладе министерства людских ресурсов республики.

"В первом полугодии 2020 года сокращения резко выросли до 11 350 человек, что превышает уровень, который был зафиксирован во время вспышки атипичной пневмонии SARS (в первом полугодии 2003 года, 10 120 человек), но этот показатель ниже, чем в период финансового кризиса", —сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства.

Также отмечается, что во втором квартале 2020 года более 81 тысячи человек были отправлены в неоплачиваемые отпуска или переведены на "непродолжительную рабочую неделю".

Таким образом, как сообщает министерство, общий уровень безработицы среди жителей Сингапура к концу июня достиг 3,8%. Ведомство отмечает, что "сохраняющаяся неопределенность в мировой экономике, а также низкий внешний спрос будут оказывать давление на рынок труда и во втором полугодии 2020 года".