КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины в понедельник утвердил проект государственного бюджета на 2021 год с дефицитом в 6% ВВП, почти столько же в нем заложено на оборону — 5,92% ВВП, а сверстан главный финансовый документ страны исходя из прогноза роста экономики в 4,6% и инфляции в 7,3%, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Международные резервы Украины на 1 сентября превысили $29 млрд

"Сегодня, согласно графику подготовки проекта бюджета на 2021 год, было заседание правительства, на котором проект бюджета утвержден и передан в Верховную раду", — сказал Марченко на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале кабмина.

Он отметил, что дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% ВВП в текущем году, документ предусматривает рост ВВП на уровне 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара).

По словам министра, проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

По закону, кабмин Украины должен до 15 сентября подать в Верховную раду проект госбюджета на следующий год.