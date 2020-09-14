МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Назван главный козырь США в торговых войнах с Китаем

"Подтверждение рейтинга "A1" и стабильный прогноз поддерживаются оценкой Moody's, согласно которой устойчивость институтов и управления Китая, и в частности эффективность государственной политики, поддерживает способность государства снижать риски для платежеспособности, возникающие в результате роста долга государственного сектора…", — говорится в сообщении агентства.

Moody's прогнозирует, что экономика Китая вырастет всего на 1,9% в этом году, а в 2021 году рост ускорится до 7%, при чем восстановление в значительной степени будет обеспечиваться за счет государственного сектора, по крайней мере, на начальном этапе.

Агентство отмечает, что может повысить рейтинг Китая, если вырастет вероятность того, что структурные реформы приведут к снижению долга государственного сектора страны.

"И наоборот, отрицательное давление на рейтинг могут оказать признаки того, что цели правительства по среднесрочным темпам роста экономики либо не будут достигнуты, либо будут достигнуты за счет дальнейшего существенного увеличения заемных средств, что усугубит экономические перекосы и увеличит риски для финансовой стабильности", — заключает агентство.