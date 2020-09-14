МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в курортном городе Сочи.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры начались", — сказал он.

Встреча президентов проходит в сочинской резиденции Владимира Путина.

До этого Песков сообщал РИА Новости, что общение Путина и Лукашенко начнется в районе 14.00 по московскому времени и продлится столько, сколько потребуется.

Лидеры, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.

Сам Лукашенко ранее говорил о своем намерении во время встречи с Путиным расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений двух стран.