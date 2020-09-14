ЛОНДОН, 14 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Более 650 тысяч жителей Великобритании до конца текущего года могут остаться без работы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствует исследование Института изучения занятости (Institute for Employment Studies, IES).

По оценке IES, уровень сокращений и увольнений в 2020 году будет выше, чем во время кризиса 2008-2009 годов. В большинстве случаев сокращение "является следствием пандемии COVID-19 и ее экономических последствий". До конца года эксперты ожидают, что будут сокращены более 650 тысяч человек.

"Это может привести к примерно 450 тысячам увольнений в третьем квартале 2020 года, что значительно выше квартального пика во время последней рецессии (чуть более 300 тысяч), и еще 200 тысячам увольнений в последнем квартале 2020 года", — говорится в докладе.

Ранее эксперты по британскому рынку труда отмечали, что осенью и зимой Великобританию захлестнет очередная волна безработицы, после того как правительство свернет программу по поддержке временно оставшихся без работы граждан. Программа поддержки, запущенная в марте, будет завершена в октябре. В настоящее время поддержку государства получили более девяти миллионов человек.

Согласно данным Бюро национальной статистики (ONS) Британии, в марте-июле 730 тысяч британцев потеряли работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Во втором квартале число занятых жителей страны сократилось на 220 тысяч человек, что является рекордным показателем за указанный период с 2009 года.