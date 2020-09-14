МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, об ОДКБ", — сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, ее кадры были показаны в эфире телеканала Life.

Россия сегодня остается самым крупным инвестором для Белоруссии, заявил Путин.

"Что касается наших экономических отношений — Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику", — сказал российский президент.

В качестве только одного из проектов президент России назвал проект по строительству атомной электростанции стоимостью в 10 миллиардов долларов.

Путин заявил также, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу.

"Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин. Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия и в финансовой сфере, договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов… Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне", — сказал Путин на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".

"Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", — добавил Путин.

Переговоры проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.