МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные", — сказал Мишустин.

Он отметил, что соответствующее постановление подписано. Кроме того, по его словам, было подготовлено постановление о продлении выплат соцработникам.

"Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели", — сообщил Мишустин.