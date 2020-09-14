МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательные поправки, которые наделяют правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.

Редакция первого чтения рассматриваемого законопроекта содержала изменения в Бюджетный кодекс — включение с будущего года в бюджетную систему России бюджета муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа.

Бюджетный комитет поддержал поправку правительства к законопроекту, предоставляющую кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы.

Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Комитет также поддержал поправку своего председателя Андрея Макарова, касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам. "Она связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан", — пояснил он. "Естественно, поправка согласована со всеми", — добавил депутат.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 15 сентября.