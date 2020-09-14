МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России направит на пенсии в 2021 году 8,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Согласно принятому Госдумой в 2019 году бюджету, расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 году запланированы в сумме 7,366 триллиона рублей.

"Минтруд России подготовил проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России", — сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно проекту, средства бюджета ПФР будут направлены на маткапитал, выплату страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, компенсации для оплаты проезда к месту отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и другие социальные выплаты.

Уточняется, что перечень выплат сформирован исходя из государственных обязательств, закрепленным федеральным законодательством. Все эти меры социальной поддержки и социального обеспечения граждан составляют обязательные расходы Пенсионного фонда.

"В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 триллионов рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 триллионов рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты – 425 миллиардов рублей", — добавили в пресс-службе.

В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек. Размер пенсионных выплат заложен в бюджете с учетом размеров пенсионного обеспечения, предусмотренного действующим законодательством.

Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов также планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.