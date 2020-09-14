МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Госдума отказалась от проведения в 2020 году парламентских слушаний, на которых планировалось обсудить основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 год, из-за пандемии, рассмотрит эти вопросы в рамках бюджетного процесса, сообщил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"С учетом сохраняющихся эпидемиологических ограничений принято решение не проводить парламентские слушания, а рассмотреть этот вопрос в рамках рассмотрения бюджета с очень широким привлечением экспертов, но в рамках бюджетного процесса", — пояснил Макаров после заседания совета Госдумы в понедельник.

Он добавил, что главной задачей проекта федерального бюджета на ближайшие три года является финансовое обеспечение всех обязательств государства. "И именно эту задачу решали мы вместе с правительством, когда работа над бюджетом шла в течение последних трех месяцев… Несмотря на условия очень серьезных бюджетных ограничений и сохраняющихся рисков эпидемиологического характера вот эти задачи обеспечения обязательств, на наш взгляд, в проекте бюджета сегодня решаются. Насколько эффективно – предстоит рассматривать Государственной думе", — добавил депутат.

При этом для того, чтобы рассмотреть проект бюджета, Госдуме в ходе осенней сессии предстоит также рассмотреть более 30 законов, относящихся как к бюджетному, так и налоговому законодательству. "Причем практически две третьих этих законов являются бюджетообразующими", — сказал Макаров.

Он также отметил, что совет Госдумы согласился с предложением бюджетного комитета о рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в 2019 году на пленарном заседании 24 сентября. "Анализ бюджета предыдущего года позволит нам в лучшей степени проанализировать вопросы эффективности бюджетных средств, используя это уже в работе над бюджетом следующего года", — считает парламентарий.

Госдуме, по словам Макарова, предстоит принять ряд серьезных налоговых законов, в том числе связанных с малым бизнесом, налоговой политикой и решением тех задач, которые поставил президент России Владимир Путин — в частности, об установлении ставки НДФЛ в размере 15% для тех доходов, которые превышают 5 миллионов рублей. "Внесение в Государственную думу этих законопроектов мы ожидаем на этой или, максимум, на следующей неделе. Но, безусловно, все эти законопроекты должны быть рассмотрены в рамках бюджетного процесса", — заявил глава бюджетного комитета.