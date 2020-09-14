МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Прогнозируемый общий объем расходов Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год составит 833,3 миллиарда рублей, доходы предположительно составят 815,1 миллиарда рублей, дефицит — 18,2 миллиарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Проект бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен Фондом социального страхования на основании параметров прогноза Минэкономразвития России, пояснили в пресс-службе.

"Прогнозируемый общий объем расходов фонда на 2021 год составит 833,3 миллиарда рублей. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,2 миллиарда рублей, на выплату пособия по беременности и родам — 130,1 миллиарда рублей. На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет фонд направит 167,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка – 19,8 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 0,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Доходы фонда в 2021 году составят 815,1 миллиарда рублей, из них 756,3 миллиарда – это доходы от двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; а 95,9 миллиарда будет направлено в Фонд социального страхования из бюджета, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточнили в пресс-службе.

"Совокупный дефицит составит 18,2 миллиарда рублей", — подчеркнули в министерстве.

Средства ФСС планируется направить на выполнение государственных обязательств в области социального страхования: выплату пособий по временной нетрудоспособности (оплата больничных листов), выплату пособий по беременности и родам, выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве и другие виды страхового обеспечения.

Кроме того, фонд будет выделять средства на обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации и санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан.

В следующем году ФСС оплатит почти 315 миллионов дней временной нетрудоспособности, более 118 миллионов дней отпуска пособия по беременности и родам, 1,8 миллиона дней дополнительных выходных родителям для ухода за детьми-инвалидами, уточнили в пресс-службе.