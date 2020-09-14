МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Материнский капитал в 2021 году планируется проиндексировать на 3,7%, до 483,8 тысячи рублей при получении выплаты на первого ребенка и более 639 тысяч рублей — на второго ребенка, если на первого семья выплату не получала, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"Также в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, определенного в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России. Соответственно размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер доплаты на второго ребенка, если семья уже получала материнский капитала на первого, составит более 155,5 тысячи рублей. Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы 443,3 миллиарда рублей.