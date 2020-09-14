МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит — 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства", — сказал он журналистам. Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга в размере $1 млрд

По его словам, ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария с кредитом Украине, поскольку деньги предоставляются не президенту Александру Лукашенко, а братской стране.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.

"Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса… Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, нет ли в Кремле опасения, что в ситуации с новым кредитом Минску повторится украинский сценарий, и средства не вернутся.

Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".

КООПЕРАЦИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

Стороны обсуждали и торгово-экономическую кооперацию. Однако говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил Песков.

"Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что "об этом говорить сейчас невозможно".

"Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между Украиной и Россией при президенте Украине Януковиче, он ответил отрицательно.

"Нет, это другая схема", — сказал Песков.

Кроме того, главы государств дадут поручения по возобновлению транспортного сообщения между странами.

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией", — сказал Песков.

"Руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный, конкретный и оперативный разговор на эту тему", — добавил он.

По его словам, президенты обсуждали и вопросы поставок энергоносителей, результат конструктивный. Однако подробностей пресс-секретарь главы государства не уточнил.

Он рассказал, что общение президентов проходило с глазу на глаз.

"В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", — заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.

Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, из Белоруссии в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.

"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон", — подчеркнул представитель Кремля.