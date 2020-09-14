ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. США и "Росатом" обсуждают сокращение поставок российского урана с 20% до 17% от потребностей США, говорится в документе, размещенном в понедельник на сайте Федерального реестра.

"Министерство торговли США и "Росатом" 11 сентября 2020 года приступили к работе над проектом изменений к соглашению… В целом проект изменений снизит зависимость США от импорта урана из России в долгосрочной перспективе… Это соответствует в среднем примерно 17% в течение следующих 20 лет", — сказано в документе.

Речь идет о поправках к соглашению о приостановке антидемпингового расследования по урану из России.

По мнению США, в начале 1990-х годов поставки дешевого урана из России обвалили цены на мировом рынке. США ввели заградительную пошлину на поставки низкообогащенного урана из России в размере 112%. Эта пошлина перекрыла поставки Россией урана в США за пределами квоты по межправительственному соглашению ВОУ-НОУ (высокообогащенный и низкообогащенный уран).

Подписанное в 1994 году соглашение ВОУ-НОУ предусматривало переработку высокообогащенного урана из российского ядерного оружия в низкообогащенный уран. На топливе, полученном по ВОУ-НОУ, работает почти половина американских атомных электростанций.

Антидемпинговое расследование было приостановлено 16 октября 1992 года подписанием Минатомом России и министерством торговли США соглашения о расследовании по поставкам урановой продукции из Российской Федерации (СПАР).

Условия заключенного в "нерыночном" формате СПАР перекрыли свободный доступ для всей номенклатуры возможного российского уранового экспорта, за исключением объемов в рамках контракта ВОУ-НОУ. Поставки в рамках соглашения между правительством РФ и правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия от 18 февраля 1993 года (ВОУ-НОУ) осуществляются исключительно корпорации ЮСЕК, монопольному американскому производителю обогащенного урана.

В 2008 году были подписаны поправки к СПАР, которые позволили РФ выйти напрямую на американские энергокомпании.