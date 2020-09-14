ВАШИНГТОН, 14 сен /ПРАЙМ/. Основные фондовые рынки США уверенно выросли в понедельник после двухнедельной волатильности и спада, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,18%, до 27992,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,87%, до 11056,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 3383,48 пункта.

Акции Tesla, добавившие в прошлые недели волатильности всему рынку, вновь сильно подскочили — на 12,58%, до 419,62 доллара, хотя им пока еще далеко до ранее достигнутого максимума в 498,32 доллара, с которого произошел обвал с начала сентября.

Акции технологической корпорации Oracle выросли на 4,32%, до 59,46 доллара, после того, как стало известно, что компания, вероятно, выкупит приложение TikTok, которому объявили виртуальную войну американские власти.

Акции разработчика видеокарт Nvidia выросли на 5,82%, до 514,89 доллара, после сообщения о намерении компании купить британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японского холдинга SoftBank за 40 миллиардов долларов.

Акции медицинской компании AstraZeneca выросли на 0,54% на сообщениях о возобновлении клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной болезнью одного из участников испытаний.