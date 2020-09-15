МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций компании по цене 61 рубль за бумагу, в количестве до 129 198 754 штук, говорится в сообщении компании.

"Программа будет реализована акционерным обществом "Волжский трубный завод" ("ВТЗ") посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО "Московская биржа" в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года включительно", — отмечается в сообщении.

"ВТБ Капитал", Газпромбанк и Сбербанк выступают в качестве уполномоченных агентов ВТЗ в отношении приобретения акций ТМК.

ТМК в начале апреля объявила о намерении выкупить через дочернюю ВТЗ более 358 миллионов собственных акций (34,7% уставного капитала) по цене 61 рубль за бумагу, после чего провести делистинг в Лондоне, на LSE. Как сообщила ТМК в конце июля, акционеры компании в рамках добровольного предложения предъявили к выкупу около 230 миллионов акций компании (22,3% капитала) на общую сумму порядка 14,027 миллиарда рублей. После этого компания подала заявку на делистинг на LSE, который ожидается 16 сентября.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5%, до 3,8 миллиона тонн.