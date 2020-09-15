МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Китай разрешил поставки мяса и субпродуктов птицы еще восьми российским компаниям, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"На основании договоренностей, достигнутых в ходе девятого заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, Главное таможенное управление КНР рассмотрело ранее представленные Россельхознадзором материалы и аттестовало еще восемь российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы для экспорта своей продукции в Китай", — говорится в сообщении.

В результате в настоящее время право на экспорт мяса и субпродуктов птицы в Китай имеют 49 российских предприятий.

В начале ноября 2018 года Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.